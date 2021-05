Hoy Estado de México – mayo 18, 2021

A sus 50 años de edad, la súper modelo británica Naomi Campbell se convirtió en madre primeriza, así lo dio a conocer este martes a través su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen de su mano tomando el pie de su bebé.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande”, compartió junto con la fotografía.

La modelo ya había hablado en 2017, acerca de su deseo de tener familia: “Como está la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

Hasta ahora, se desconoce quién es el padre del bebé de Naomi, así como si fue producto de su óvulo suyo o una donación.