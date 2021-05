Hoy Estado de México – mayo 14, 2021

Carla Bellucci se ha convertido en una de las mujeres más famosas, y es que aseguró que transmitirá su parto en vivo, por medio OnlyFans.

Carla, de 39 años de edad, es una modelo británica, y se encuentra en la dulce espera de su cuarto descendiente, por lo que tiene la intención de ganar un ingreso extra, así lo anunció a través de sus redes.

La situación se maneja así; una persona que cuente con 500 seguidores en su página y cada suscripción sea cobrada en 5 dólares, tendrá una ganancia de más de 50 mil pesos mexicanos, menor al 20% de la comisión que cobra la plataforma.

Bellucci aseguró que le fue ofrecida la cantidad de 14 mil dólares (277 mil pesos mexicanos) para compartir el día que dé a luz, por lo que sus suscriptores tendrán la oportunidad de vivir con ella el nacimiento de su bebé.

No obstante, la modelo reveló que se siente nerviosa por lo que pudiera suceder en la transmisión, e indicó que no podía decir que no a esa cifra tan alta de dinero.

Tras anunciar este acontecimiento, Carla fue cuestionada en su país sobre esto, aunque mencionó que no le interesa, pues su cuerpo es una gran ganancia y quiere aprovecharlo.

Por lo que aseguró que ha recibido muchas ofertas de hombres que le dicen que venda su leche materna, lo cual se le hace muy raro.