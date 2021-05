Arturo Callejo-mayo 23, 2021

Michelle Núñez Ponce, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), una queja por violencia política de género en contra de los columnistas, Leonardo Kourchenko Barrena y Raymundo Riva Palacio Neri.

“Específicamente por las declaraciones que hacen sin sustento en mi contra y solicitamos que estas elecciones continúen con ese clima de paz, seguir invitando a la ciudadanía a que tenga la seguridad que el 6 de junio pueda salir libremente a votar y que mantendremos lo que resta de la campaña visitando a la gente y hablando con ellos y continuando, haciendo este trabajo limpio, sin descalificaciones”, acentuó sobre la ventanilla.

La abanderada por Movimiento Regeneración Nacional, aseveró que confía en el órgano electoral estatal para que se le haga justicia, “pues no pueden venir con esas bajezas y esa mentira tan vil de descalificar a una mujer, tampoco pueden venir a atacar sin tener fundamento y no podemos permitir, la mujeres mexiquenses ya somos mujeres que alzamos la voz, que nos defendemos y no toleraremos ningún clima de violencia en estas elecciones”.

En caso de que los vallesanos le den preferencia en las urnas el próximo 6 de junio, Núñez Ponce afirmo que hará un gran gobierno municipal y trabajará en conjunto con los gobiernos estatal y federal, pues conoce bien a su pueblo de Valle de Bravo.

Aseguró que está por arriba en las preferencias políticas de Valle de Bravo, es decir, por encima de Zudikey Rodríguez Núñez, abanderada de la coalición integrada por PRI-PAN-PRD.

“Vi que subió un video (en sus redes sociales), en donde comunica que está bien, me alegro que se encuentre bien”, aseveró la aspirante a presidenta municipal de Valle de Bravo.







Señaló que hasta el momento en su campaña proselitista no ha sido increpada por la gente para algún tipo de reclamo, “tengo una cercanía muy grande con mi pueblo y yo sé que la gente me quiere, sé que puedo verlos a la cara y que ellos confían en mí, que esto es una bajeza por parte del PRIAN y son unas descalificaciones que no podemos tolerar ni permitir”, finalizó la abanderada morenista.