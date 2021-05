Hoy Estado de México – mayo 25, 2021

En 2022 se continuará con la regularización de propiedad de tres zonas de la colonia Lázaro Cárdenas, de acuerdo con el candidato a la alcaldía de Tlalnepantla abanderado por la coalición “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, Raciel Pérez Cruz.

«El próximo año continuará el proceso de regularización de la propiedad en las tres secciones de la colonia Lázaro Cárdenas, como lo hacemos en Tepeolulco y San Isidro».

Raciel Pérez aseguró que los habitantes del Tlalnepantla Oriente, merecen certeza jurídica de su patrimonio, al tiempo que dijo que los falsos profetas del PRI y del PAN siguen prometiendo lo que no hicieron en su gobierno.

«Vienen a engañar con soluciones fáciles, con la promesa que van escriturar los predios cuando primero se tiene que regularizar la propiedad. No se trata de un proceso de escrituración, una escritura es un documento privado que nace de un particular y se transfiere a un particular, aquí se trata un tema de regularización donde se emite un título de propiedad y a partir ahí se puede escriturar. Se los digo mirándolos a los ojos, no hay soluciones fáciles, nosotros hablamos con la verdad», indicó el abanderado de MORENA, PT y Nueva Alianza.

El candidato hizo el compromiso de seguir las acciones que mejorarán la seguridad en la zona, donde ya se han visto avances en la materia; «hemos tenido avances, bajamos los índices delictivos, pero estamos conscientes que falta mucho por hacer, por eso trabajamos para sanear las finanzas públicas con el fin de liberar recursos para la contratación de más policías y tecnología de punta».

Comentó que los habitantes han cambiado, pues no es tan sencillo que se dejen engañar ni amedrentar por los operadores políticos del PRI, en cuanto a amenazas en contra de las jefas de familia, a quienes les dicen que les retirarán el programa Salario Rosa en caso de no votar por el partido. «Ahora le dicen que sí lo harán, pero en el momento de emitir su voto, en la privacidad de la casilla, votarán libremente por MORENA».