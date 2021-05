Hoy Estado de México- mayo 21, 2021

Al dar la bienvenida a más de 40 liderazgos del PRI que se sumaron a su campaña política, Romina Contreras Carrasco candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal aseveró que su proyecto está abierto para todas las personas, sin importar su afinidad política, que tengan interés en que Huixquilucan siga avanzando en beneficio de sus habitantes.

En este sentido, aseguró que una vez que asuma el gobierno municipal, trabajará para todos los huixquiluquenses, sin importar colores partidistas y sin hacer distinciones, porque así lo ha hecho por mucho tiempo para que Huixquilucan siga creciendo.

«En el momento en que una comunidad crece y avanza, el municipio está en paz, queremos tranquilidad, educación, salud y por eso nuestro municipio seguirá avanzando, por eso debemos trabajar todos como una sola fuerza y voz, pues solo así lo vamos a lograr. Gracias por sumarse a este proyecto, esto me da aún más fortaleza, me siento más respaldada y apoyada, y no los voy a defraudar, pues soy una mujer de hechos y de resultados», destacó.