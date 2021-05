Hoy Estado de México – mayo 08, 2021

El maquillista de Ninel Conde, Víctor Guadarrama “Vico”, dio a conocer que el empresario colombiano Larry Ramos “trata como a una reina” a su mujer. Asimismo, aseguró que cuando las autoridades del FBI detuvieron a Larry en Miami, ella no fue arrestada, así como especularon diversos medios de comunicación.

“No les puedo decir yo exactamente porque no me puedo meter en temas legales, pero Ninel está tranquila. Todos tenemos cola que nos pisen, pero pues no pasa nada, nos hacen auditoría a todos y ya”.