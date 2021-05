💉COVID-19 Vaccines available at Mall del Norte (every Saturday of May 2021 from 12:00 p.m. to 6:00 p.m.)



💉 Vacunas contra el COVID-19 disponibles en el Mall del Norte (todos lossábadoss de mayo 2021 a partir de las 12:00 p.m. a 6:00 p.m.) pic.twitter.com/UM0fwyryUh