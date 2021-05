Hoy Estado de México – mayo 10, 2021

Todos pensaríamos que tras su reciente separación del ex beisbolista Alex Rodríguez, Jennifer López estaría devastada o muy triste, pero no es así, pues todo parece indicar que es todo lo contrario ya que recientemente se le vio vacacionando durante una semana con su ex Ben Affleck.

A un mes de haber terminado su relación de cuatro años con el exbeisbolista, los paparazzi captaron a la pareja de famosos, que fue apodada en su momento con Beniffer, disfrutando “solos” de una escapada romántica a la estación de esquí Big Sky, en Montana.

Hace 17 años Jennifer López y Ben Affleck cancelaron su boda rompieron tras

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, dijo una fuente a la revista People.

Jennifer y Alex Rodríguez se separaron después de estar cuatro años juntos, y a fines de abril se reunieron, pero para hablar de negocios.

La fuente cercana a la cantante y actriz confirmó que JLO y Ben han estado en contacto a lo largo de los años.