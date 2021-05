Arturo Callejo – mayo 12, 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE), en el Estado de México, ha depurado su padrón electoral y su lista nominal, por lo que se descarta que en las próximas elecciones del 6 de junio, vayan a votar personas que hayan fallecido en el lapso del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año.

En el transcurso de estos 15 meses, perdieron la vida por diferentes causas, poco más de 100 mil mexiquenses mayores a los 18 años de edad, aunque esta cifra podría ser normal si se toma en cuenta que en un año sin pandemia, cada mes mueren entre siete mil y siete mil 500 ciudadanos en edad de votar, indicó Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta local del INE en el Estado de México.

“Normalmente en el Estado de México, estamos hablando que hay de siete mil a siete mil 500 fallecimientos mensuales, sin pandemia, creo que se incrementa un poquito más por el caso de la pandemia, como 15 mil más o menos. Está completamente depurada (lista nominal), no hay ningún problema, está depurada hasta el día 31 de marzo, todos aquellos que lamentablemente fallecieron ya no se encontrarán en la lista nominal de electores”, acentuó la autoridad electoral federal.

Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta local del INE en el Estado de México.



Explicó que para que quedara depurado el padrón electoral y la lista nominal que se ocuparán en día de las votaciones, cada fin de mes el Registro Civil entrega a las juntas locales en México, el corte de actas de defunción de personas mayores a los 18 años de edad, “tiene 10 días el director del Registro Civil para entregarnos las actas de defunción de todos los mayores a los 18 años, esas actas de defunción nosotros las tenemos como registro, como Instituto Nacional Electoral, y de esas, nosotros hacemos un muestreo de entre 10 y 20 por ciento para ir a visitar a los familiares para ser si efectivamente esas personas fallecieron”.

Señaló que el último corte que se tomó en cuenta para obtener los millones de votantes fue el 31 de marzo y ya no habrá más en fechas por venir, “ya no vamos a poder porque se cierra el padrón y la lista nominal de electores y ya no damos de baja sino hasta el mes de junio, porque en algún momento tenemos que cerrar la lista nominal para mandar a imprimir todos los cuadernillos que se van a utilizar el día de la elección”.

Lista Nominal.

A la fecha asciende a 12 millones 357 mil personas y el padrón electoral a 12 millones 369 mil 800 ciudadanos.