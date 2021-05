Manuel López – mayo 31, 2021

Dos jóvenes fueron asesinados en las últimas 24 horas en los municipios de Valle de Chalco y Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México.

El primer crimen se registró sobre la Avenida del Rosal, entre calle Huertas y Calle Universo, sin número, de la colonia Lomas de San Sebastián.

En ese punto, un grupo delictivo abandonó el cadáver desollado de un masculino envuelto en una bolsa negra, atado con manguera y un lazo.

Debido a que el cuerpo no tenía piel en la cara y no tenía pertenencias, las autoridades no lograron identificar a la víctima.

El segundo homicidio ocurrió sobre la calle Oriente 36 A, esquina con calle Sur 1, de la colonia Guadalupana Primera Sección, en el municipio de Valle de Chalco.

En este sitio Erick N, de apenas 18 Años de edad, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando caminaba junto a su primo Juan Pablo N, de 23 años de edad.

«Venían caminando del Cerro del Márquez y entró a la tienda de abarrotes, escucha una detonación de arma de fuego y al salir vio tirado en la calle a su primo con mancha sangre en la cabeza», indicaron en un reporte de seguridad.

Aunque al lugar llegaron paramédicos a bordo de la ambulancia, con número económico 623, de la Cruz Roja de Valle de Chalco, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ambos homicidios son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin que hasta el momento se cuente con reporte de personas detenidas por estos hechos.