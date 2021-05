Hoy Estado de México – mayo 14, 2021

Después de que Frida Sofía denunciara el presunto abuso sexual del que fue víctima a los cinco años de edad, en manos de su propio abuelo Enrique Guzmán, su madre Alejandra Guzmán decidió desheredarla, pues tomó como infamia lo que está haciendo en contra de su familia.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, o sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches… ¡me encantaría que en verdad…!, digo, tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, dijo el empresario Pablo Moctezuma.

Cabe recordar que fue cuando Alejandra le retiró el apoyo económico, que Frida arremetió en contra de su abuelo y después se enteró de que ya no está en la herencia de la rockera.

Frida no ha presentado denuncia alguna en contra de su abuelo ante las autoridades, únicamente en los medios de comunicación; “Se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios”, indicó Moctezuma.