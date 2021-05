Manuel López – mayo 10, 2021

Pasar un día con sus hijos, ir a comer o simplemente descansar, no será posible para Ana Lilia Duran, en este Día de las Madres porque tiene que trabajar.

Desde hace ocho años Ana ha tenido que trasladarse desde el municipio de Chimalhuacán hasta la Ciudad de México para desempeñarse como policía de seguridad privada.

Y aunque por un momento pasó por su cabeza que sus jefes le otorgarían permiso de faltar por ser el Día de las Madres, al final no fue así.

Su jornada inicia a las 7:00 de la mañana cuando se levanta para dejar preparado el desayuno de sus dos hijos pequeños y tomar un transporte con rumbo al Metro Pantitlán.

Ya en el paradero tiene que librar toda la multitud para poder tomar un convoy en la Línea 9 del Metro, que ha sido reportada con daños estructurales por usuarios, que la lleve con rumbo a la estación Centro Médico.

«Tengo que trabajar porque desafortunadamente no hay quien sostenga a mis hijos, más que yo. Ahorita pues me felicitaron, me entregaron unas flores y bueno ¿qué más le puedo pedir?, hay que seguir trabajando», agrega.