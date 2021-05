Osvaldo Müller – mayo 19, 2021

El presunto feminicida serial de la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, ofrecía a sus vecinos el apoyo para acabar con los problemas de inseguridad en la zona.

Debido a que Andrés Filomeno “N” de 72 años de edad, ocupó cargos en el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), en al menos dos ocasiones, este mantenía muy buena relación con los mandos policiacos, quienes lo catalogaban como un líder nato de la comunidad.

En ocasiones el hombre se encargaba de gestionar reuniones con la Policía para exponer las situaciones que aquejaban a su colonia.

Los habitantes califican a este hombre como una persona respetable y admirable, pues debido a ello depositaron su confianza para que se convirtiera en su enlace.

“Fue un hombre muy respetado ¿no? Para nosotros. Digo, ahora sí que no se supo nada antes de que hiciera o que secuestrara o matara, nada, hasta esta vez oiga. Nunca se supo nada de él, no, así que dijéramos anda peleándose, no, era un hombre tranquilo y por eso nos sorprende más que nada a todos”, señaló la señora Francisca Hernández.