Hoy Estado de México – mayo 27, 2021

Luego de que la “Chiquis” Rivera compartió un video en su cuenta de Instagram para promocionar su crema para combatir la celulitis, fue felicitada por muchos de sus fans, quienes celebraron que se muestre tal como es.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’”, escribió la Chiquis Rivera como pie del video.