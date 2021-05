Arturo Callejo- mayo 19, 2021

Hasta este miércoles la Secretaría de Educación del Estado de México, no tenía una fecha estimada para un regreso a clases presenciales en las más de 25 mil escuelas de todos los niveles que hay distribuidas en el territorio, es decir, se sigue con el planteamiento inicial que cuando se cerraron en marzo del año pasado, de regresar a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde.

Aunque hay que referir que para los niveles medio superior y superior, se continúa con la sugerencia de ir ocupando los talleres y laboratorios, siempre y cuando haya consenso entre autoridades, padres de familia y alumnos.

En este tenor, desde marzo del 2020 y lo que va de este 2021, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el Estado de México, ha trabajado con cuadernillos impresos en los que va el programa de “Aprende en Casa”, con el que se llega a las partes más alejadas de esta entidad federativa, como es el caso de una pequeña escuela ubicada sobre la sierra de Nanchititla, en el municipio de Tejupilco.

De acuerdo a Berenice Olmos Sánchez, coordinadora territorial de CONAFE, un total de mil 200 profesores rurales imparten clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación inicial. Tan solo en nivel primaria, se lleva educación a 13 mil pequeños y en educación inicial se cubre la demanda de 44 mil infantes.

Y mientras que en escuelas ubicadas en zonas urbanas, ya sean públicas o privadas, se ha registrado un alto nivel de deserción, en puntos rurales esto no se ha visto, prueba de ello, es que la matrícula aumentó poco más de 11 por ciento.

El año pasado, en dos ocasiones, municipios como Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec y San Simón de Guerrero, por ejemplo, cerraron sus accesos para evitar que gente de fuera llevara el contagio de la pandemia, sin embargo, los profesores rurales sí tuvieron ingreso a las comunidades, pues la gente y sus autoridades locales comprendieron que llevaban educación.

“Nunca hemos dejado de tener presencia en las comunidades, desde que inició la pandemia no hemos podido cerrar porque al final nuestros niños nos necesitan, no hay radio, no hay televisión, no hay computadoras, no hay internet, no hay absolutamente nada y si hay luz no hay los medios para que los niños puedan tener transmisión, por lo tanto, es difícil que nosotros nos alejemos de las comunidades, prácticamente es imposible, salvo que la pandemia de verdad diga que 15 días no podamos presentarnos.