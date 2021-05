Arturo Callejo-mayo 12, 2021

En el primer día de vacunación contra la pandemia del nuevo coronavirus a maestros y maestras de todos los niveles educativos de los sectores público y privado del Estado de México, predominó la coincidencia de que los mentores ya se sienten más seguros y anhelan con regresar a clases presenciales lo antes posible.

Además de extrañar su escuela, también la convivencia con los alumnos, profesores, padres de familia y hasta los enojos que les hacen pasar en ocasiones algún alumno o alumna.

“Ya tenemos una seguridad, ante todo, ya queremos regresar a laborar con los niños, ya queremos verlos de nuevo, aunque sean latosos no importa”, indicó la profesora Karina, quien tiene un grupo de 21 niños de cuarto C, en la primaria Manuel José Othón, ubicada en el centro del municipio de Xonacatlán.

Recordó que desde que comenzó la alerta sanitaria por COVID-19 e iniciaron las clases por línea a la fecha, solo no logró contactar a un niño, “de los demás sí he mantenido comunicación, me entregan sus trabajos, los reviso, se los regreso y mantenemos comunicación con video llamadas y mensajes de Whats, con el niño que no contacté se hicieron visitas a su casa pero no lo encontramos”.

Dijo extrañar su salón y material para impartir clases con los pequeños, “mi salón no es grande, es pequeño, pero trato de tenerlo un poco decorado y con ambiente agradable para mis niños, extraño a mis compañeros, más que nada convivir y estar con ellos”.





Al platicar con la docente y psicóloga Dulce Rosales, comentó que ella imparte educación especial en Toluca y las clases en línea se le han complicado también a los niños.

“Se les apoya a niños que presentan alguna discapacidad o alguna actitud sobresaliente, dificultades de conducta. Sí se nos ha dificultado (el apoyo en línea), porque estos niños necesitan acompañamiento más constante, todo niño lo requiere, pero ellos por la condición que presentan si es complicado para las mamis hacer algunas terapias o técnicas que les aplicamos nosotros”, comentó.

Afirmó extrañar la empatía de sus alumnos y su cariño, pero sobre todo enseñarles y verlos, “no es lo mismo frente a una pantalla, realmente extraño la convivencia del día a día, realmente todo, ese contacto físico, esa convivencia y a lo mejor enojos con los niños, a través de una pantalla no se da de igual manera, añoro lo bueno y hasta los corajes”.

Aseguró que el haber recibido su vacuna contra la pandemia, hace que se esfuerce más en su trabajo para regresar lo antes posible “y de la mejor manera”.

A todos los maestros del Estado de México se les estará aplicando el biológico CanSino, que solo es de una dosis y a partir de este miércoles y hasta el domingo 16, se estará vacunando a quienes viven en Toluca, Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temoaya, Xonacantlán y Zinacantepec.

De jueves al sábado:

Les toca a los mentores de Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco y Temascaltepec.