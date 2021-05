Hoy Estado de México – mayo 26, 2021

El famoso diseñador originario de Michoacán, Ivis Lenin, quien diseñó el vestido que portó la mexicana Andrea Meza al coronarse Miss Universo, aclaró que la prenda no fue copia de ningún otro, aunque reconoce que es muy parecido al de la firma La Bourjoisie, misma que lo acusó de plagio.

“Cuando vi el vestido dije: ‘es idéntico’, salvo por unos cambios que tiene”. El artista reveló que ese vestido no se había hecho para Andrea, sino para otra chica que iba a participar en un evento internacional, y que fue ella misma quien le daba las ideas para la creación: “Ella me dijo cómo quería el vestido, ella me daba las ideas, a lo mejor ella sí había mirado ese vestido en un post”.

Fue de último momento, que le solicitaron a Ivis la creación del vestido de Andrea, mismo que creó artesanalmente a lo largo de 9 meses, aunque había sido diseñado para alguien más, pero lo terminó usando Meza en el certamen.

Sin embargo, esta prenda creó gran revuelo y ante ello, el diseñador mexicano indicó: “Ahora me doy cuenta de que ese vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional… ¿Creen que si hubiera sabido lo iba a llevar a Miss Universo? Pues en realidad no”.