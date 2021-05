Manuel López – mayo 7, 2021

Por más de siete años Carmen Sánchez sufrió por encontrar justicia en el Estado de México.

Desfigurada del rostro, cuello y piernas, peregrinó en ministerios públicos de la zona oriente para lograr la captura del responsable, quien en 2014 le marcó la vida.

La mañana del 20 de febrero de ese año, en un arranque de furia por llevarse a la hija que habían procreado juntos, su pareja sentimental Efraín «N» le arrojó ácido cuando se encontraban en el municipio de Ixtapaluca.

El químico prácticamente le desfiguró todo el cuerpo. Su cara, cuello, pecho, piernas y parte de los brazos ya no fueron los mismos.

Pasó por quirófanos y cirugías hasta que logró recuperarse y tomar fuerzas para iniciar el camino a la justicia.

Acudió a los Centros de Justicia de Ixtapaluca y Amecameca, donde no encontró apoyo.

«Cuando salgo del hospital intento buscar mi carpeta y me dicen que no existe ningún caso de ácidos. En Ixtapaluca mencionaron que no conocían estas agresiones», explica.