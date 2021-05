Manuel López – mayo 21, 2021

Ante la falta de una fecha para la aplicación de la segunda dosis, adultos mayores de 60 años del municipio de Ixtapaluca han comenzado a asistir a los centros de vacunación destinados para adultos de 50 y 59 años.

María Eugenia Sánchez fue una de las mujeres que arribó esta mañana al módulo de vacunación instalado en la cabecera municipal para preguntar sobre la segunda fecha de aplicación de su vacuna AstraZeneca.

«Me dijeron que me meta a la aplicación de Gobierno de México y que ahí aparecen las fechas, pero para que esté más segura me proporcionó su número telefónico la chica de las vacunas y me dijo que me iba a avisar personalmente», contó.