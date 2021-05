Hoy Estado de México – mayo 27, 2021

Esta decisión fue anunciada por el francés a los jugadores, pese a que le restaba un año de contrato.

Durante la última conferencia de prensa que dio, Zidane reconoció que su puesto estaba en riesgo, pero dijo que eso lo hablaría tranquilamente con los jugadores.

«El balance es que no hemos ganado nada, los jugadores quieren ganar, tengo la parte que me corresponde. Vamos a valorar eso. Hoy hay que estar tranquilos, en los próximos días lo vamos a hablar con la gente del club, ya está. Luego dentro de poco veremos qué va a pasar. No solo conmigo, con todo lo que va a ser el Madrid la próxima temporada», indicó.