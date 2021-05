Hoy Estado de México – mayo 14, 2021

La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) deberá presentar una resolución en días próximos, en referencia a un juicio de impugnación que interpuso Ernesto Fidel Payán Cortinas, quien fuera precandidato abanderado por Morena a la gubernatura de Guerrero, en contra de Evelyn Salgado, candidata actual.

Esto fue confirmado por el exconsejero del estado y exrepresentante de Morena, Sergio Montes Carrillo, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal.

Ernesto Fidel participó entre los 18 aspirantes a precandidatos en el proceso de selección para la gubernatura por parte de Morena, por ello, es un militante con derecho a presentar impugnación ante el TEPJF pues desde un inicio participó en el proceso de elección.

Asimismo, indicó que la candidatura de Evelin no puede impugnarse debido a no es militante de Morena, y jamás estuvo en el proceso electivo y porque contendió con personas que no residen en Guerrero.

Finalmente, la Sala Regional Especializada del TEPJF confirmó el pasado miércoles que se aplicó una multa de 224 mil 50 pesos en contra de Morena por difundir spots de Félix Salgado Macedonio cuando ya no era candidato.