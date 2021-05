Arturo Callejo-mayo 06, 2021

Elba Castaño García, líder de la asociación “Lázaro Cárdenas”, que tiene 680 comerciantes entre sus filas y quienes laboran en el tianguis de Aviación Autopan, se manifestó con al menos 40 personas a la salida de un evento que tuvo Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato a la presidencia municipal de Toluca, para exigir que se baje el costo de los sanitarios en el tianguis, pues de tres pesos ahora se cobran cinco por persona.

Reclamó también que disminuya el cobro por derecho de piso, pues antes los tianguistas pagaban al ayuntamiento 120 pesos anuales y hoy en día pagan, según Castaño García, dos mil 620 pesos.

La líder de comerciantes de Aviación Autopan, recordó que fue el mismo candidato por la alianza Morena-PT-NA, el que los reubicó del mercado Juárez hacia la zona de Palmillas, cuando fue presidente municipal representando al Partido Acción Nacional, “vamos a seguir al señor presidente municipal hasta que nos escuche, si no nos escuchó como presidente que nos escuche como candidato”.

En tanto, una comerciante originaria de San Pablo Autopan, reclamó el hecho de que la actual administración local les cobra más de dos mil pesos por un lugar para vender, “cuando hay pandemia, no es posible, nosotros tenemos que acudir a trabajar para mantener a nuestros hijos, de dónde vamos a sacar para pagar, si a veces sacamos únicamente para puro tragar y eso es lo que le vengo a decir al presidente, que seamos escuchados y por su culpa estoy en un plantón y no he visto ni a mis hijos ni a mi familia, porque mis derechos los tengo que exigir”.

Juan Rodolfo Sánchez reprueba agresiones en su contra

El candidato a la alcaldía de la capital mexiquense reprobó la existencia de una campaña de agresiones en su contra, orquestada -dijo- por sus oponentes para tratar de frenarlo ante el primer lugar que ocupa en todas las encuestas de preferencia electoral.

“Me siento profundamente indignado y muy desconcertado ante una serie de acontecimientos que desde mi punto de vista ya llegaron a un extremo inaceptable, como alcalde a lo largo de estos dos años y medio no he tenido ni un solo problema, ni una sola situación escandalosa a lo largo de mi gestión, sean eventos públicos, masivos o en la calle”.

Reveló que en lo que va de su campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio, en al menos cinco ocasiones han intentado agredirlo.

La última agresión la recibió este jueves, ya cuando estaba a bordo de su automóvil, al salir de una reunión con empresarios efectuada en el centro de Toluca.