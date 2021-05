Arturo Callejo-mayo 07, 2021

Sobre la avenida Benito Juárez García, con dirección al conocido Trébol Vial, llegando a la entrada del municipio de Santiago Tianguistenco, Victorino Sánchez Samaniego, candidato a la presidencia municipal representando a la alianza “Juntos Haremos Historia”, fue víctima de lo que llamó un acto intimidatorio.

Versiones del propio político, quien realizaba un acto de campaña, señalan que sujetos a bordo de un automóvil marca Mazda, color gris, se le emparejó y se ubicó delante de la unidad en la que él iba y redujo su velocidad para posteriormente una camioneta Pick-up, color blanco lo impactara por la parte trasera.

Y si bien Sánchez Samaniego no responsabilizó a nadie en específico o a algún partido político de este incidente, señaló que fue evidente que el hecho se orquestó para intimidarlo.

Aseguró no tener enemigos “soy un ciudadano común y corriente que llevo años trabajando por mis paisanos, siempre he contado con el respaldo de la gente porque yo siempre he trabajado también a su favor”.