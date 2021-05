Osvaldo Müller – mayo 14, 2021

El alto costo que tienen que pagar los automovilistas por el peaje en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), ha llevado a que una de las propuestas de campaña de Esmeralda González Cruz, candidata a diputada local el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Distrito 12, sea la de convertir a los municipios de Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco y Teoloyucan en residentes.

Con esta iniciativa los habitantes de estos sitios únicamente estarían pagando el 50 por ciento del costo total del peaje.

“Los cobros de esta autopista son muy elevados y no podemos permitir que la economía de las familias se siga viendo afectada”, mencionó la aspirante a una curul en el Congreso local.

Actualmente el pago que realizan los usuarios del Circuito Exterior son los siguientes: 131 pesos en la caseta de Jorobas (TO), 67 en las plazas de cobro de Huehuetoca (A1), 87 en la estación de Tultepec (T1) y 45 pesos en la salida hacia Jaltenco (T1 AJ).

En caso de obtener el triunfo en las próximas elecciones del 6 de junio, González Cruz estaría llevando este tema al pleno de la Legislatura y tendría el apoyo de la bancada de su partido; además, de que expondría a los demás diputados la problemática que viven los ciudadanos.

“El servicio que se ofrece no es igualitario a la tarifa, ya que no hay sanitarios, excepto los de dos gasolineras antes de la salida a Zumpango y en los cuales se debe pagar; así mismo, no se cuenta con un acotamiento por si un coche presenta una avería”, apuntó la candidata.