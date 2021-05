Jesús Hernández – mayo 10, 2021

Chihuahuense de nacimiento, aunque radicada en Cuautitlán México hace 38 años, admiradora del presidente Andrés Manuel López Obrador y convencida de que la Cuarta Transformación aún no ha llegado a este municipio, a pesar de que, desde hace casi tres años comenzó a gobernar un candidato emanado de Morena, Juana Carrillo Luna inició su carrera por la presidencia municipal, abanderada por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos del Trabajo y Nueva Alianza.

La vida política de Juana Carrillo inició en el año 2008, cuando comenzó a buscar apoyos para mejorar su comunidad: Paseos Cuautitlán, ante las necesidades que tenían sus vecinos; sin embargo, ante la falta de respuesta de las autoridades en turno, se convirtió en una aguerrida gestora.

«Estuve defendiendo transportistas por mucho tiempo, porque también yo decía: no es posible que los taxistas tengan que dar tanta renta a ciertas organizaciones y, entonces, siempre he tenido muy claro que había una injusticia y la sigue habiendo, pero nosotros tenemos que ir a la lucha para poder lograr que la gente tenga y defienda su trabajo, porque esto es un pueblo honrado. Los mexicanos somos gente muy buena y a veces solo necesitamos un empujoncito para poder lograr que las cosas se nos den, así inicié», comentó.

Diputada federal con licencia, por la vía plurinominal, Juana Carrillo ha sido una constructora de las bases morenistas en Cuautitlán México y los municipios aledaños, pues, en 2008, fue designada por el hoy mandatario mexicano como enlace en los distritos 2 y 37 y, posteriormente, construyó la estructura electoral para la defensa del voto de su jefe político, en 2018.

«Nos tocó lograr el triunfo con él y la verdad es que es un orgullo pertenecer al trabajo de la Cuarta Transformación, por eso tengo muy claro lo que se tiene que hacer, porque tenemos tatuado el no mentir, no robar, no traicionar, porque en eso creemos y eso es lo que queremos para los cuautitlenses, que haya un bienestar, que nos permita ser ciudadanos felices y, por lo menos, en la medida de las posibilidades y capacidades económicas, que saquemos adelante a nuestro municipio», aseveró.