Hoy Estado de México – mayo 15, 2021

El próximo lunes 17 de mayo, comenzará la aplicación de la segunda dosis del fármaco anticovid para personas de la tercera edad en 26 municipios del Edomex, así como la vacunación de la primera dosis a personas de 50 a 59 años de edad en otras tres localidades, así lo dieron a conocer autoridades de los tres niveles de gobierno, al mismo tiempo que anunciaron que se realizará de esta manera:

Aplicación de segunda dosis a adultos mayores de 60 y más años de edad

Aplicación de la primera dosis adultos de 50 a 59 años de edad

Las personas de la tercera edad que vayan a recibir su segunda dosis, serán atendidas de 9:00 a 17:00 horas, y deberán mostrar su comprobante de la primera dosis, CURP y su identificación oficial.

Por otro lado, los habitantes de 50 a 59 años que se vacunarán con la primera dosis, deberán presentar identificación oficial, así como comprobante domiciliario original y que se encuentre a nombre de quien recibirá el biológico, también deberá mostrar impreso el expediente de vacunación generado al registrarse en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Cabe recordar que la vacuna no tiene costo alguno y es totalmente segura, y se sigue recomendando a los ciudadanos que no hagan caso a rumores o noticias falsos, así como a no pernoctar o presentarse desde la madrugada a los módulos, y en lo posible, escalonar su llegada a fin de evitar aglomeraciones.

En caso de ser necesario, se pone a disposición el portal http://edomex.gob.mx/vacunación para consultar la localización de los módulos y los días en que se colocará la vacuna en los distintos municipios.

Se recomienda continuar respetando las medidas de higiene, aún si ya han recibido la inmunización; uso correcto de cubrebocas, caretas, lavado de manos frecuente y conservar en todo momento la sana distancia.