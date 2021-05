Hoy Estado de México – mayo 19, 2021

El próximo 7 de junio regresan a las aulas los estudiantes de la Ciudad de México, luego de poco más de un año de tomar clases virtuales por la pandemia de COVID-19.

En conferencia de prensa, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la capital del país, informó que el regreso a clases será ordenado, escalonado, seguro y en permanente diálogo con los padres de familia, autoridades de los planteles y los maestros.

La asistencia será de manera voluntaria y escalonada, de acuerdo a la capacidad de las aulas, dado que entre cada alumno se deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se contempla la asistencia de un grupo de alumnos, los lunes y miércoles, otro grupo, los martes y jueves, y los alumnos que necesiten mayor reforzamiento en las materias podrán acudir los viernes.

“A quien beneficia más está apertura a aquellas niñas, niños, jóvenes y adolescentes con menores recursos económicos que por alguna razón no han podido seguir llevando sus clases a distancia, sea porque no están conectados a internet, sea porque padres o madres están trabajando y por alguna no pudieron darle seguimiento a la escuela», indicó la funcionaria.