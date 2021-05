Hoy Estado de México- mayo 22, 2021

Luego de los hechos ocurridos en los últimos días en las campañas políticas en Valle de Bravo, Alejandra del Moral, Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), visitó este municipio para expresar su apoyo a Zudikey Rodríguez, candidata a la alcaldía, donde envió un mensaje a Morena al asegurar que ganarán las elecciones con propuestas limpias.

Con la ausencia de Zudikey Rodríguez en este acto de campaña, la líder priista dijo que no caerán en descalificaciones, por lo que actuarán con responsabilidad y prudencia, anteponiendo la integridad de los habitantes del municipio.

“Zudikey no está sola. A Morena se lo digo: si quiere jugar sucio no se los vamos a permitir, y lo único que están haciendo es no querer a Valle de Bravo con las acciones de ese partido en contra de los vallesanos”, subrayó.