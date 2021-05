Manuel López – mayo 03, 2021

Adolfo Cerqueda Rebollo, candidato a la alcaldía de Nezahualcóyotl por la coalición Juntos Hacemos Historia, lamentó que actores políticos de esta localidad utilicen señalamientos personales con temas sexistas para hacer campaña en este proceso electoral.

“A veces es triste que no haya madurez política y que no haya un nivel a estas alturas del siglo XXI. Se han metido un poco con la integridad de mi familia, ahora hasta en sus discursos dicen ´de dudosa reputación´, y no es de dudosa reputación”, dijo.