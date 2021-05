Manuel López – mayo 6, 2021

La última vez que Adán vio a su padre estaba muy feliz por haber festejado el día de la Santa Cruz.

Adán y José, son hijos de don Melitón Velasco, quien murió en el accidente de la Línea 12 del Metro.

En años recientes se habían convertido en sus brazos más fuertes para realizar sus tareas como albañil en la Ciudad de México.

Don Melitón aprendió el oficio de su padre y se había convertido en uno de los mejores de su comunidad.

Tras llegar desde una comunidad marginal de Oaxaca, la familia de Melitón logró comprar un pedazo de tierra en el municipio de Chalco, Estado de México.

Desde entonces buscó la oportunidad de salir adelante en obras y construcciones en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

El pasado lunes, día que por lo regular tomaban como descanso, su patrón le organizó un festejo por el día del albañil junto a sus dos hijos.

Viajaron muy temprano desde el poblado de Tezompa con rumbo a la capital del país. Comieron y bebieron cerveza y se tomaron la foto del recuerdo.

Lo último que recuerda Adán es que estaba junto a su padre y hermano cuando todo se nubló.

«Iba descansando. Estaba medio dormido, pero escuché como un tronido y todo se obscureció. Alcance a ver a mi hermano tirado. Todos lloraban y pedían auxilio. Ya de ahí solo me acuerdo que estaba en la ambulancia».

Aunque su hermano y su padre fueron rescatados con vida, al llegar al hospital don Melitón Velasco sufrió un paro cardíaco fulminante.

Ahora, Adán y José esperan recuperase de sus lesiones en casa y recibir apoyo de la Ciudad de México, que hasta ahora dicen, no se han contactado con ellos.

«Si nos atendieron bien el hospital, pero nos dieron de alta y ya nadie nos dijo nada. Nos venimos y no sabemos qué va a pasar. Si nos van a ayudar o no. Yo tengo mi hijo que ya viene en camino y no puedo trabajar, iba al día y ahora qué vamos a hacer si nos sentimos mal», lamentó.