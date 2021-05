Osvaldo Müller- mayo 10, 2021

En video quedó grabado el actuar de Juana Carrillo Luna, Diputada federal con licencia y actual candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán México, al tratar de evitar ser infraccionada cuando manejaba su camioneta de lujo sin licencia de conducir.

La grabación que ha comenzado a circular por las redes sociales muestra a dos policías informándole a la legisladora, también conocida como “Lady Charola”, que procederían al levantamiento de una infracción y remisión al corralón de la unidad por no contar con la licencia vigente.

“Vamos para que me levantes la infracción”, mencionó la aspirante a la alcaldía.

“Es desde aquí. El protocolo a seguir señorita es desde aquí, falta de licencia, le voy a hacer lo que es su ticket de infracción más lo que es su inventario”, señaló la agente de tránsito.

Posteriormente Juana Carrillo pidió unos minutos para comunicarse con el presidente municipal Ariel Juárez.

“¿Pero puedo ir a tránsito para hablar con el presidente municipal?”, a lo que la elemento cedió. “Si gusta echarle una llamadita antes de que la enganche, sin problema se la dan las atenciones”.

La aspirante a un cargo público no permitió que engancharan su automóvil para trasladarlo al corralón, aun cuando en el Estado de México, es una de las causantes para que los uniformados lleven a los infractores a un depósito vehicular y además tengan que pagar una multa de mil 680 pesos.

“Yo no voy a dejar que me enganchen, mi derecho es ir en mi vehículo”, finalizó.

Esta es la segunda vez que Juana Carrillo Luna, es exhibida al tratar de presuntamente romper las reglas y usar sus “influencias”, ya que durante la pandemia por Covid-19, cuando las autoridades decretaron el programa del doble “Hoy No Circula”, para evitar movilidad y contagios, ella decidió sacar su “charola” que la acreditaba como Diputada Federal, con el objetivo de evitar alguna sanción.

En entrevista para Hoy Estado de México, la candidata aseguró que ella no trató de evadir la falta y únicamente quería marcarle por teléfono al presidente a la línea que ha brindado para que todos los ciudadanos se pongan en contacto con él para informarle sobre un mal actuar de los policías.

“Yo sólo pedí marcarle al presidente porque se me hacía un abuso, ya que no quise ceder a una mochada y por eso me infraccionaron”, dio a conocer Juana Carrillo.