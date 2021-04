Hoy Estado de México – abril 13, 2021

Tras haber hecho viral el video en el que se ve a Donovan, alias “El Donitas” o “El Chicarcas”, agrediendo a René, un hombre con síndrome de Down en una cremería, localizada en la alcaldía Tlalpan, un grupo de al menos 50 personas arrastraron al exterior del establecimiento a Ángel Martín, quien es el encargado de la cremería, y quien grabó lo sucedido, obligándolo a llevarlos al lugar en el que habita Donovan.

Sara González, tía de Donovan, platicó en entrevista con Excélsior, lo que ocurrió el pasado 12 de abril:

«Ayer vino mucha gente y nos querían agredir, estaba yo con mi hija pequeña y mi mamá, entonces nos decían que lo sacáramos de la casa (a Donovan), pero nosotros no sabíamos dónde estaba, entonces le dijimos a la gente que se pasaran y que, pues aquí no lo teníamos, y nos dijeron que donde lo vieran le iban a pegar».

La mujer comentó que su sobrino no debió actuar de esa manera en contra de René, no obstante, asegura que la grabación es apenas una parte de lo que sucedió, ya que dijo que las discusiones ya se habían dado, debido a que a ambos les gusta la misma mujer, quien laboraba en la cremería ubicada en la colonia San Miguel Ajusco.

Ángel Salazar, propietario del establecimiento, estuvo ausente cuando ocurrió todo, pero se le explicó lo que pasaba y llegó de inmediato al lugar.

Por lo que, en entrevista con Excelsior, aseguró que está en la mejor disposición de denunciar legalmente, únicamente espera que los padres de René se comuniquen con él.

«Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que se pueda aclarar eso y agarrar al agresor, proporcionar todo lo que se pueda, de mi parte ¿No sé qué me correspondería hacer, levantar una denuncia o no sé?, pero estamos en la mejor disposición sí claro que sí, a levantar una denuncia de hechos o no sé qué nos corresponda, para apoyar a este joven, ahorita no tenemos contacto con sus papás, pero si desean venir para apoyarlos en todo lo que se pueda», dijo.