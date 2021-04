Hoy Estado de México – abril 06, 2021

En la conferencia de prensa mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió un video que fue subido a Tik Tok, en el que se ve a un adulto mayor insultar al personal de salud que lo vacunaría contra la COVID-19.

Esto lo usó, dijo, como evidencia de que no todas las personas de la tercera edad van felices a vacunarse, pues aseguró que algunos son obligados por sus familiares a ir a vacunarse.

El video se transmitió en la pantalla de Palacio Nacional, donde el mandatario da todas las mañanas su conferencia de prensa y en la que este martes habló de las simulaciones de vacunas.

En la conferencia de prensa mañanera el presidente @lopezobrador_ exhibió a un abuelito que insultó al personal de salud que lo vacunaría contra #COVID19.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/997BWnroQJ — Hoy Estado de México (@HoyEstado) April 6, 2021

Dijo que el caso de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una voluntaria fingió vacunar a un adulto mayor y sólo lo pinchó con la aguja, pero sin administrarle el fármaco. ya es investigado.

Reveló que no todo en la jornada de vacunación es felicidad pues hay dos versiones.

“El caso de la jeringa, según nos han informado, hay dos versiones: Una que entró el señor molesto, que eso tampoco es extraño, mucha gente mayor va a regañadientes, no les gusta que los vacunen, pongan un videito que hay de un adulto mayor gruñón, para que vean, puede ser eso, que es natural”, dijo.

Señaló que al personal de salud les llamó mucho la atención de que iba un familiar detrás con una cámara, lo que habría puesto nerviosa a la enfermera que es una voluntaria, y confirmó que la enfermera le sacó la aguja y no le puso la vacuna al adulto mayor, y que los mismos familiares denunciaron que no le habían puesto la vacuna, por lo que ahí mismo todos decidieron aplicarle el biológico de manera correcta.

López Obrador dijo que leyó una crónica también de una señora que desde que se formó iba protestando y decía: “qué barbaridad, cuánto tiempo aquí parada, no me atienden, este gobierno no sirve para nada”.