Luego de que Frida Sofía informara que emprenderá acciones legales en contra de su abuelo, Enrique Guzmán por supuesto abuso sexual, recientemente salió a la luz pública un video en el cual se observa a Enrique besando en la boca a su hija Alejandra Guzmán en un concierto, lo cual ha causado diversas críticas entre los cibernautas.

El video donde se muestra a padre e hija besándose en la boca fue presentado en el programa De Primera Mano, lo cual fue tachado como totalmente inapropiado.

“Hablando del lenguaje corporal queremos presentarle imágenes de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán durante un concierto, prometo que no voy a decir nada. Las miradas de padre a hija…”, expresó Gustavo Adolfo Infante al presentar la grabación.

En este video se puede ver a Enrique acercase demasiado a la cara de Alejandra mientras cantaban juntos en una presentación, pero llega un momento en que el cantante le planta un beso en la boca a su hija, quien respondió al beso.

“Uf, yo no voy a opinar, porque cada quien saluda a sus hijos o papás como deseen, pero me parece raro”, indicó Gustavo Adolfo Infante.

Algunas de las reacciones en las redes fueron estas: “Padre e hija se pierden el respeto Yo pienso que quizá Enrique Guzmán quiso programar a Frida de la misma forma que programo a Alejandra pero no lo consiguió”; “Wakala !!! Este Sr. Si que está enfermo y Alejandra que lo permito”; “Fue una bendición que Alejandra mantuviera lejos de la «familia» a Frida”; “Si antes dudaba de Frida, con este video ya no tengo ni una duda de su palabra…te creo Frida”; “No sé por qué pero sospecho que si Alejandra besa a su padre así y le parece normal, se me hace que también le decía a Frida que lo besara en la boca siendo «normal» que triste situación”.

