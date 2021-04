Hoy Estado de México – abril 28, 2021

El cantante Enrique Guzmán reveló que tras las acusaciones de su nieta Frida Sofía sobre un aparente abuso sexual cuando ella era niña, tuvo que ceder por la presión mediática a cancelar su participación en las presentaciones en línea que tuvieron lugar desde que inició este año, así lo dio a conocer en entrevista para el programa matutino “HOY.

Dichos conciertos virtuales entusiasmaban al intérprete, ya que podía llegar a sus seguidores vía streaming aún por encima de la pandemia por Covid-19 y más confiado, pues ya ha sido vacunado con las dos dosis del fármaco contra coronavirus.

Guzmán asegura que su vida ha dado un giro total, por lo que ha sucedido con Frida, y que debido a ello, los medios se le fuero encima.

“No sé si es otra persona o no sé si alguien le está lavando el cerebro, no tengo esa intimidad como para averiguar. Yo no quiero más que defenderla y así no puedo”, comentó.

A pesar de que Enrique negó rotundamente que hubiera abusado de la modelo, tuvo que tomar fuertes decisiones en su vida profesional, pues no se siente al cien para poder dar un concierto en línea

“Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque con qué cara voy a salir al escenario, ¿qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito?”