Hoy Estado de México – abril 21, 2021

Durante un evento de su campaña política por la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue grabado tocando los glúteos de una de sus colaboradoras.

La grabación, realizada en el municipio de Juchipila, muestra el momento en que Monreal Ávila se acercó a la mujer por la espalda y la nalgueó.

El video ya se ha vuelto viral en las redes sociales, donde el candidato fue apodad #LordNalgadas.

Candidato a gobernador de #Zacatecas nalgueó a una colaboradora en evento de campaña, lo apodan #LordNalgadas.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/Y5SNZ1jVkF — Hoy Estado de México (@HoyEstado) April 21, 2021

La mujer a la que le tocó los glúteos el candidato es Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila subió un video defendiendo a David Monreal, asegurando que nunca le faltaron al respeto.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, dijo la mujer.

Señaló que se trata de calumnias que tienen como fin dañar la imagen de los candidatos y aseguró que la Cuarta Transformación llegará a Juchipila.

Pero esta no es la única polémica que ha causado el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, pues el fin de semana se difundió otro video, en el que el candidato a Diputado federal de Morena estaba bailando mientras cantaba el vocalista de la Banda Jerez, Marco Flores, quien gritó: “¡arriba las pinches viejas!”.

Algunos internautas han exigido que el candidato de Morena deje de contribuir a la violencia que hay contra las mujeres en México.