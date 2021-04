Hoy Estado de México – abril 22, 2021

A través de un comunicado y acompañada de la recomendación de no realizar actividad física al aire libre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer la suspensión del doble ‘Hoy No Circula’ en el Valle de México, debido a que no se registraron concentraciones de ozono de más de 154 ppb.

El comunicado se emitió en punto de las 20:30 horas, y en este se dijo que la información meteorológica más reciente, explica que este viernes el sistema de alta presión que propició estabilidad atmosférica reducirá su influencia en el centro del país, con el desplazamiento hacia la costa del Pacífico, por lo que, en consecuencia, las condiciones de ventilación serán mejores, aunque se espera que el ozono siga concentrándose provocando mala calidad del aire.

A pesar de que se suspenden las restricciones, la CAMe exhortó a la población para no dejar de participar en la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera por lo que recomienda:

Evitar en la medida de lo posible utilizar vehículos.

Facilitar y continuar con trabajo desde casa para disminuir viajes.

No utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.