Arturo Callejo- abril 16, 2021

El dinero ya no gana elecciones y si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México no trae las mejores propuestas y los mejores candidatos para las elecciones del próximo 6 de junio, no importa que traiga toda la cargada para ganar, sostuvo la presidenta estatal, Paulina Alejandra del Moral Vela, al solicitar el registro ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), de 17 candidaturas a distritos electorales y 52 a ayuntamientos.

Al hacerse acompañar por Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República y delegada regional del CEN en el Estado de México; y de Pablo Angulo Briseño, secretario técnico del Consejo Político Nacional, auguró que su partido dará la batalla en las urnas por los 125 municipios, 45 distritos locales y 42 distritos federales.





Al interior del IEEM dejó en claro que la pandemia obliga al PRI a no realizar grandes eventos políticos.

“Estamos conscientes de que la batalla no será sencilla. Estamos respetando los nuevos tiempos y si no aprendemos que el PRI de antes ya no es el PRI de ahora, ¿por qué?, porque la circunstancia nos obligó a aprender de los errores del pasado y hoy a tratar de encabezar hoy los sueños y anhelos de cada uno de los habitantes de nuestros municipios, sabemos que si trabajamos en unidad, inclusión, organizados y la pandemia nos va a obligar también a no hacer los grandes eventos, a no hacer las grandes cargadas”, manifestó.

Las 17 candidaturas a distritos electorales y 52 a ayuntamientos corresponden a las candidaturas que el PRI postula de forma individual y restan las que hará en la alianza “Va por el Estado de México”.

Para ello transcurre el tiempo oficial que va del 11 y antes del 30 de este mes para que el IEEM defina si proceden o no.