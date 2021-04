Hoy Estado de México – abril 07, 2021

El pasado lunes nos enteramos que Anel Noroña, exesposa de José José quedo como heredera universal en el testamento del Príncipe de la Canción, y muchos pensamos que al fin se había hecho justicia, pero este martes Sara Sosa, salió a echar todo por la borda, al asegurar que el testamento que se leyó no es válido.

De acuerdo con el abogado de Sarita Sosa el testamento que leyeron en México cantante no tiene valía, pues José José murió en Estados Unidos y no en México, de donde se supone que es el testamento compartido, por lo que las leyes que entrarían en vigor son las de Homestead, Florida.

Con estas declaraciones, podría estar en duda si el testamento de México tiene o no valor legal, porque en todo caso las leyes de Florida señalan que la esposa es la heredera universal de todos los bienes, en este caso, Sara Salazar.

El representante legal de las “Saras” señaló que cualquiera puede decir lo que sea, refiriéndose a las declaraciones de Anel, y señaló que eso no es verdadero ni preciso.

“Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”.