Arturo Callejo-abril 25, 2021

El llamado a la unidad que hizo Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México,para tratar de ganar en las urnas el próximo 6 de junio, se convirtió, afuera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en una “guerra” de empujones, golpes y descalificaciones entre simpatizantes de la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Feliciana Olga Medina Serrano, y de Luis Daniel Serrano Palacios, representante de Morena ante el IEEM e Issac Montoya Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la entidad.

La alcaldesa acusó que el lunes pasado, Serrano Palacios le pidió dos millones de pesos a cambio de apoyarla para que fuera a la reelección, al tiempo en que denunció que se querían apropiar de las posiciones de su planilla.

«Pero antes siempre pedía dinero, yo nunca le di nada. En Los Reyes La Paz así es, no sé en otros municipios, pero a mí sí, pero al que traigo denunciado es a su compinche, a Raúl Ramírez Cruz, por robo de documentos oficiales. Necesitamos que el partido componga las cosas, eso es lo que nos interesa en primer lugar, finalmente, yo no les di nada (de dinero), ni les voy a dar, es un cínico. El llamado al partido es que se siga la legalidad, estamos a lo que diga el partido, el derecho a la reelección me la da la Constitución, pero ellos prepararon todo. Se quedan con las regidurías, se quedan con las sindicaturas, tienen las suplencias, es evidente que lo que ellos hacen es, ya teniendo todo, pueden quitarme y finalmente quedarse como han sido sus sueños, con los recursos del municipio de Los Reyes La Paz”, denunció.

Poco después, sobre la explanada exterior del IEEM, representantes de la alianza “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, conformada por Morena-PT-Nueva Alianza, convocaron de forma rápida a la unidad; sin embargo, en el evento multitudinario proseguían las descalificaciones principalmente hacia Luis Daniel Serrano Palacios, representante de Morena ante el IEEM; e Issac Montoya Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la entidad.

Al exterior del órgano electoral, los ánimos se encendieron ,entre seguidores y fue cuando a los políticos antes citados, no les quedó otra más que salir del lugar, en tanto, la lateral de Paseo Tollocan fue cerrada por momentos por gente de Olga Medina, quienes fueron retirados por la fuerza para dar oportunidad a que Montoya Márquez se subiera, de forma repentina, a un automóvil para perderse con rumbo desconocido.



En este acto multitudinario los asistentes olvidaron que la pandemia del nuevo coronavirus existe y siguió su curso sin guardarse sana distancia, ademas de que no hubo reparto de gel antibacterial o algún sanitizante para quienes asistieron, lo que sí se dejó ver, fue que seguidores de Movimiento Regeneración Nacional, repartían decenas de playeras y gorras alusivas al instituto político.