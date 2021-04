Arturo Callejo- abril 16, 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró desierta la designación de la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que seguirá fungiendo como Consejera-presidenta provisional del IEEM, Daniella Durán Ceja.

La presidencia del órgano electoral estatal estaba entre Ana Vanessa González Deister y Gloria Morales Blas, pero ninguna alcanzó los ocho votos que estipula la Ley.

Lo anterior se da a escasos 15 días para que en el Estado de México comiencen las campañas políticas que conduzcan a elegir el 6 de junio nuevos integrantes de los 125 ayuntamientos y renovar la Cámara de Diputados.

Previo a lo que todo indicaba que habría nueva Consejera-presidenta del IEEM, pues ya se tenía la dupla, Daniella Durán Ceja, manifestó que este órgano electoral estatal trabaja al día y sin rezagos administrativos ni financieros.

“Va cien por ciento, al día no tiene rezago en ningún tema, ni de proceso electoral, ni financiero ni administrativo. Se va a encontrar un Instituto Electoral unido, trabajando al día, el Instituto no tiene rezago absolutamente en ningún tema, no hay rezago en la elaboración de acuerdos, de informe de actividades del calendario, tanto del Instituto como el homologado con el INE”, sostuvo la funcionaria.