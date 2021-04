Hoy Estado de México – abril 14, 2021

El cantante Enrique Guzmán decidió no proceder legalmente en contra de su nieta Frida Sofía, así lo dio a conocer su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando.

“La verdad no creo, no creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía… no es buena idea… demandar a un familiar, por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire, a mi papá lo quiere meter a la cárcel, ¡está gruesísimo!, pero mi papá tendrá que probar de alguna manera, ante los ojos del mundo, que él es inocente, y veremos exactamente cómo procede lo de las demandas”, dijo.