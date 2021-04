Hoy Estado de México – abril 21, 2021

Debido a que, a las 18:00 horas del día de hoy, se registró un valor máximo de ozono de 160 puntos en la estación de monitoreo Tultitlán, ubicada en este municipio mexiquense, se activaron medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La concentración fue consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad que propicia la formación de ozono, además de que el viento no presentó una dirección definida, favoreciendo el estancamiento y la acumulación del contaminante.

Por ello, mañana jueves 22 de abril deberán suspender su circulación en horario de las 05:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula este conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” o “0”.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Asimismo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis exhorta a que de forma inmediata se apliquen las siguientes medidas a fin de reducir la exposición de las personas al aire contaminado y, así, que la salud no se vea afectada, además se busca disminuir la producción de contaminantes y de esta manera, reducir también la probabilidad de que se llegue otra vez a altas concentraciones de ozono este jueves:

Estas son algunas recomendaciones para los habitantes:

Para la salud:

No realizar actividades deportivas vigorosas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Informarse sobre la calidad del aire con apoyo de la App “Aire”, en esta liga www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Para disminuir emisiones:

Ser flexibles con las labores a distancia a fin de no viajar.

No utilizar aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos con solventes.

Cargar gasolina pasadas las 18:00 horas y no realizar más recargas luego de que se termine de despachar el combustible.

Estar atento y reparar fugas en instalaciones de gas en el hogar.

Usar lo menos posible combustibles en casa, reduciendo la ducha a un máximo de cinco minutos y para cocinar, hacer uso de recipientes con tapa. Hacer compras y trámites en línea para evitar viajar.