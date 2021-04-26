Manuel López – abril 26, 2021
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer la lista de candidatos a diputaciones en el Congreso del Estado de México, que competirán en el próximo proceso electoral del 6 de junio.
La lista fue difundida luego de haber analizado las solicitudes de registro que se recibieron a lo largo del proceso interno, y de las cuales fueron aprobadas por la comisión por haber cumplido con todos los requisitos.
Los candidatos a ocupar un curul por mayoría relativa en el Congreso local son:
CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS – ANAIS MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ
TOLUCA DE LERDO – GERARDO PLIEGO SANTANA
CHIMALHUACAN – EMILIANO AGUIRRE CRUZ
LERMA DE VILLADA – MARGARITO GONZALEZ MORALES
CHICOLOAPAN DE JUAREZ – ADRIAN MANUEL GALICIA SALCEDO
ECATEPEC DE MORELOS – ELBA ALDANA DUARTE
TENANCINGO DE DEGOLLADO – NANCY NAPOLES PACHECO
ECATEPEC DE MORELOS – AZUCENA CISNEROS COSS
TEJUPILCO DE HIDALGO – VIOLETA NOVA GOMEZ
VALLE DE BRAVO – EDITH MARISOL MERCADO TORRES
TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO – MAURILIO HERNANDEZ GONZALEZ
TEOLOYUCAN – MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ
IXTLAHUACA DE RAYON – MARIA DE JESUS GALICIA RAMOS
HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO – FRANCISCO AMADO MONTES PACHECO
TLALNEPANTLA DE BAZ – MAX AGUSTIN CORREA HERNANDEZ
SANTA MARIA TULTEPEC – MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ
ECATEPEC DE MORELOS – FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ
ECATEPEC DE MORELOS – CAMILO MURILLO ZAVALA
TEXCOCO DE MORA – NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ
NEZAHUALCOYOTL – VALENTIN GONZALEZ BAUTISTA
NEZAHUALCOYOTL – GERARDO ULLOA PEREZ
CUAUTITLAN IZCALLI – DIONICIO JORGE GARCÍA SÁNCHEZ
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD – JESSICA ROJAS HERNANDEZ
AMECAMECA DE JUAREZ – BEATRIZ GARCIA VILLEGAS
NAUCALPAN DE JUAREZ – SONIA JANETH CRUZ
NAUCALPAN DE JUAREZ – GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL
LOS REYES ACAQUILPAN – SELINA TRUJILLO ARIZMENDI
NAUCALPAN DE JUAREZ – LILIANA GOLLAS TREJO
TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA – MONTSERRAT RUIZ PAEZ
TOLUCA DE LERDO – MONICA ANGELICA ALVAREZ NEMER
COACALCO DE BERRIOZABAL – ALICIA MERCADO MORENO
ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL – MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE VAZQUEZ
IXTAPALUCA – ROSA MARIA ZETINA GONZALEZ
NEZAHUALCOYOTL – MARIA GUADALUPE ROLDAN
ECATEPEC DE MORELOS – DANIEL ANDRES SIBAJA GONZALEZ
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