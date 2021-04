Hoy Estado de México – abril 15, 2021

Habitantes de Metepec, de la colonia San Jerónimo Chicahualco y Pilares denunciaron el maltrato hacia un menor de edad por parte de una mujer, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), mediante la Fiscalía Central de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y con el apoyo de la activista Frida Guerrera, realizaron el rescate del menor de aproximadamente un año y medio de edad, y detuvieron a la agresora, aparentemente su madre, por su probable participación en el delito de omisiones.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público Especializado en Delitos de Género, donde se ha abierto una carpeta de investigación que determinará su situación jurídica.

El pequeño será ingresado a un albergue, lugar en el que se le atiende y cuida, así como también se le realizan estudios médicos y psicológicos.

De acuerdo con algunos vecinos cercanos, dicha mujer permanece casi todo el día afuera de Banamex, sucursal ubicada sobre Pilares, sentada en la entrada del lado de los cajeros, donde pide dinero a quien hace uso de ellos, con su pequeño siempre a su lado.

Los hechos sucedieron el día de ayer, cerca de las 18:00 horas, cuando personas que transitaban por el lugar, se dieron cuenta de que la mujer estaba golpeando muy fuerte al pequeño con una botella de vidrio, por lo que hubo quienes intentaron detener a la violenta mujer, pues temían por la integridad el niño, sin embargo, ella agredía a quien se acercaba.

Una persona comenzó a tomarle fotografías, causando el enojo de la mujer, que lo amenazó con golpearlo e incluso con lastimar al niño si continuaba.

Debido a esto, solicitaron el apoyo de las autoridades para detener las agresiones, pero aseguran que nadie hace nada por remediarlo, pues los policías dijeron “no podemos hacer nada, ya la hemos detenido varias veces y la sueltan luego luego, al niño lo hemos llevado al DIF y no nos lo aceptan”.

Por lo que fue a través de redes sociales que el hombre decidió denunciar este caso, con el siguiente mensaje:

“Ojalá puedan ayudar. Está mujer que se la vive en el Banamex de Pilares (Manuel J Clouthier) hoy estaba golpeando al niño con una botella de vidrio diciendo que ojalá se muriera. Al ver los actos de violencia detuve a una patrulla, e incluso llegaron dos personas que fueron testigos de lo sucedido, pero desafortunadamente, los policías que ya sabían de la mujer, nos comentaron que no han podido hacer nada. Lo policías señalaron que, aunque ya la han detenido, luego luego la sueltan y el DIF municipal no hace nada, no acepta siquiera al niño. En cuanto vio que le tomé la foto salió corriendo a amenazarme y amagó con golpear también más al niño. ¡Ojalá puedan ayudar a compartir lo sucedido y la foto para ver si podemos hacer que alguna autoridad haga algo, o terminará de verdad haciéndole daño grave al niño!

Tal denuncia fue dirigida a Banamex, al DIF del Edomex, al DIF municipal, a la Secretaría de Salud del Edomex, a la alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa y al Heraldo Estado de México, a fin de que se apoye con la difusión del caso.

Habitantes de las colonias aledañas temen por el pequeño, a quien la mujer maltrata constantemente incluso con amenazas de muerte.

Una vecina indicó que la mujer habita en un callejón atrás del Banamex, y que, dentro de su vivienda, maltrata mucho al niño.

“No sabemos si está mujer se droga o algo así, pero siempre está como de malas y muy violenta, nos preocupa el niño, no sabemos si es su hijo o algo, pero siempre lo golpea, la hemos denunciado varias veces y llamado a la patrulla y nunca hacen nada”.