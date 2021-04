Jesús Hernández – abril 05, 2021

Aunque él mismo había anunciado que esta semana se aplicaría la vacuna contra el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reculó y anunció que no se suministrará la primera dosis de este agente biológico, pues aseguró que cuenta con los anticuerpos suficientes para ser inmune a esta enfermedad por el momento.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario mexicano señaló que, a pesar de que dos de sus médicos le habían recomendado antes aplicarse la vacuna anticovid, uno de los doctores que lo atendió durante su contagio del SARS-Cov2, llegó a la conclusión de que no era necesario.

“En mi caso, consulté con los médicos y, al principio, me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntarles a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune”, relató.