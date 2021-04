Manuel López- abril 09, 2021

Tianguistas de la zona oriente realizaron una caminata para recordar a familiares que han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus.

Vestidos en su mayoría de blanco y con veladoras en mano, los comerciantes se concentraron a un costado de la carretera federal México-Texcoco.

De ahí, cerca de 80 personas, caminaron rumbo a la calle Morelos, principal zona comercial del municipio de Los Reyes La Paz, donde pidieron un minuto de silencio.

«Venimos aquí a recordar a los que se nos adelantaron y que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de superar esta enfermedad», comentaron.

De acuerdo con los organizadores, a pesar de que por más de un año trataron de cumplir las recomendaciones sanitarias para trabajar, algunos comerciantes se contagiaron.

En este municipio, al menos 10 personas dedicadas a la venta de artículos en la calle perdieron la batalla contra el virus, debido a que se vieron obligados a continuar sus actividades.

«No podemos parar porque si no, no comemos. A nosotros no nos dieron apoyos y tenemos que salir con el riesgo de contagiarse uno», comentaron.