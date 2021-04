Arturo Callejo-abril 23, 2021

José Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rechazó tajantemente cualquier tipo de violencia contra la mujer, especialmente de la que fue objeto a mitad de semana, Dora Elena Real Salinas, delegada municipal de Ixtlahuaca.

Y es que en un evento organizado por el Verde Ecologista de México y al que se “colaron” individuos ajenos, la militante fue abucheada e insultada a gritos en el municipio de San Felipe del Progreso, por lo cual ya se interpuso una denuncia de hechos que será ratificada la semana entrante por la agraviada.

“Rechazo tajantemente cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, creemos que cualquier tipo de insulto o agresión verbal hacia este importante sector, vulnera por completo los derechos humanos, la violencia en contra de ellas, es una manifestación extrema de desigualdad y sometimiento al que estamos viviendo en el Estado de México, sobre todo en esa parte del estado que no podemos permitir, hay datos que indican que cerca del 70 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género, pero esto se agrava muchísimo en comunidades y municipios como en anteriores días”, manifestó el político.

En tanto, la delegada municipal de Ixtlahuaca, exhortó a las mujeres a que no permitan ningún tipo de violencia en su contra, “hoy tenemos que ser una sola, una sola mujer apoyando a las mujeres, por eso, presenté esta denuncia, soy madre de familia y no voy a permitir que mis hijas crezcan con este tipo de acciones. No voy a permitir ningún tipo de violencia ni para mí ni para ninguna mujer”.