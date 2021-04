Hoy Estado de México – abril 01, 2021

Siete militares que participaron en el asesinato de 22 presuntos delincuentes en 2014, en el municipio de Tlatlaya, en Edomex, fueron reaprehendidos a mediados de marzo, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); los elementos quedaron libres entre 2015 y 2016 por falta de pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese entonces.

Entre los siete elementos se encuentra un capitán retirado; fueron trasladados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, cuatro de ellos fueron liberados luego de pagar una fianza el pasado 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero todos los días deben pasar lista. Mientras que tres de los siete permanecen recluidos en el Campo Militar 1-A, de acuerdo con El Universal.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio de 2014, cuando 22 personas fueron asesinadas en una bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Edomex.

Y aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que se trató de un combate entre la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, el testimonio de Clara Gómez González, sobreviviente y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dieron a conocer que entre 12 y 15 de estos asesinatos se dieron cuando los civiles se rindieron y se alteró la escena del crimen a fin de ocultar a los responsables, además de torturar a las sobrevivientes para guardar silencio sobre la verdad.

Tras estos hechos, la PGR comenzó la investigación previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la cual Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama, Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, todos militares, fueron acusados por el asesinato de ocho civiles y por encubrimiento, sin embargo, después de no contar con pruebas suficientes que indicaran a cada uno de los militares, fueron puestos en libertad por el Poder Judicial de la Federación con las reservas de ley en mayo de 2016.

Tras cinco años de la matanza, el Centro Prodh aseguró que los hechos guardan un mensaje negativo acerca de la intervención de los militares en la seguridad pública justo cuando entró en operación la Guardia Nacional.

Indicó que si los sucesos no se aclaran y los responsables no reciben una sanción, se entenderá que los asesinatos en manos de la milicia, cuando interviene a fin de resguardar la seguridad pública, no tiene consecuencias, lo cual, podría resultar en graves violaciones a los derechos humanos.