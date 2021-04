Hoy Estado de México – abril 06, 2021

Christian “N”, elemento de la policía en activo y Marco Antonio “N”, ex policía de Naucalpan, fueron vinculados a proceso por el Representante Social de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía mexiquense, por su probable participación en el delito de extorsión.

Tras revisar las pruebas recabadas por el Ministerio Público, se determinó procesar a estos sujetos, además de establecer un plazo de dos meses para culminar la averiguación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva, por lo cual deberán permanecer reclusos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo, cuando la víctima salía en su automóvil particular, de una plaza comercial que se localiza en Naucalpan, cuando fue interceptado por una patrulla de la policía municipal al llegar a la Avenida Adolfo López Mateos.

Ambos policías viajaban en un auto oficial y uno de ellos le indicó a la víctima que cometió una infracción al no encender sus luces cuando se incorporaba a la avenida, por ello el automóvil debía ser remitido al corralón.

En este vehículo oficial viajaban los ahora detenidos quienes se identificaron como elementos de Seguridad Pública Municipal, uno de ellos le habría dicho a la víctima que no había encendido sus luces para dar vuelta en la vialidad por lo que había cometido una infracción y su automóvil sería llevado a un corralón; tras intimidarlo, le pidieron dinero para que no lo vincularan a algún delito, por lo que el hombre les dio el dinero que llevaba, no obstante, los elementos le exigieron más dinero.

Pero como la víctima no contaba con esa suma, se dirigió a su casa para darles más; a pesar de ello, su tarjeta de circulación y licencia de conducir, le fueron retenidas.

Ante esto, un familiar de la víctima solicitó apoyo de la policía para detener a Christian “N”, elemento activo de Seguridad Pública de Naucalpan y a Marco Antonio “N” ex policía local.

Los dos hombres fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público quien abrió la carpeta de investigación por el ilícito de extorsión y posteriormente fueron ingresados al Penal de la zona, donde un Juez decidió vincularlos a proceso.